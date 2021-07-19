Гарантии после запуска "Северного потока-2": что предлагают Украине

Президент Украины Владимир Зеленский заявил журналистам, что хочет видеть гарантии на 10-15 лет стабильного транзита газа через Украину в случае начала работы "Северного потока-2". Накануне во время общего брифинга на словах поддержала Зеленского и канцлер Германии Ангела Меркель, которая подчеркнула, что Украина и дальше должна оставаться транзитером газа, сообщает Обозреватель.

О гарантиях нашего транзита переговоры идут давно, но партнеры ограничиваются лишь абстрактными публичными заявлениями. Какими должны быть эти гарантии, и сможем ли мы вообще на них рассчитывать – читайте далее.

Что предлагают Украине?

Как сообщает немецкое издание Spiegel со ссылкой на собственные источники, правительство Германии уже разработало несколько вариантов компенсации для Украины, если она потеряет роль транзитера в случае запуска "Северного потока-2".

В частности, это:

помощь в строительстве "зеленых" электростанций и сбыте этой электроэнергии;

инвестиции в модернизацию нашей ГТС;

сотрудничество в сфере исследований водорода.

Но эти предложения – не равноценны транзиту. Прибыль от транзита мы теряем уже сейчас, а возмещение предлагают лишь в отдаленной перспективе, отмечает руководитель программ аналитического центра DiXi Group Роман Ницович:

"Говорят о водородной энергетике, других вещах. Но они еще в западных экономиках не стали промышленными технологиями, которые показывали бы свою прибыльность и были масштабированы. Это большие промышленные проекты, но пилотные".

"Пока рано говорить, что уже в следующем году мы можем получить большой коммерческий водородный проект. Это вопрос развития технологий в ближайшие 5-10 лет" , – говорит Ницович.

Какими должны быть гарантии?

Базисом для гарантий транзита через Украину могло бы стать исполнение европейской стороной Третьего энергетического пакета директив и регламентов ЕС, который ограничивает монополию на рынках газа и электричества.

Согласно нему, такие монополисты, как "Газпром" могут использовать лишь 50% мощности каждого из каналов поставки газа в Европу. Остальные 50% должны быть зарезервированы для других поставщиков. Если бы эта директива исполнялась, транзит нашей ГТС не только бы сохранился, но мог бы и удвоиться относительно тех показателей, что есть сейчас.

Но этот пакет не заменяет собой договора, в котором должны быть прописаны гарантии транзита для Украины. Заключать такие договора напрямую с Россией – рискованно. Необходима третья сторона в качестве гаранта.

"Это должна быть некая зафиксированная договоренность, как в 2014-2015 годах были договоренности о поставках российского газа по условиям, которые отличались от условий контракта 2009-го года – так называемые зимний и летний "пакеты". Это была многосторонняя договоренность, где был активно вовлечен ЕС", – утверждает Ницович.

Эксперт по вопросам энергетики, президент Центра глобалистики "Стратегия XXI" Михаил Гончар предлагает ряд четких условий, которые могла бы прописать Украина в таком договоре, чтобы обезопасить себя от потерь:

объемы транзита должны быть установлены не меньше, чем сейчас – 40 млрд кубометров в год;

гарантии сохранения транзита должны быть установлены на 50 лет. Именно такой жизненный цикл предусматривают для "Северного потока-2";

в случае невозможности или нежелания российской стороны использовать украинскую ГТС в обозначенных объемах, она должна обеспечить доступ к транспортировке через Украину газа из центральной Азии;

если же Россия не будет исполнять условия, изложенные выше, или же вообще будет препятствовать транзиту через Украину, то немецкая или европейская сторона в течение обозначенного цикла должна выплачивать украинской стороне соответствующие компенсации. По нынешнему объему транзита – это не менее 1,5 млрд долл в год, плюс те непрямые расходы, которые понесет Украина в случае прекращения транзитной функции ГТС.

"Такие механизмы гарантий, где была бы зафиксирована ответственность немецкой стороны, где были бы прописаны объемы и суммы, гипотетически могли бы работать" , – подытожил Гончар.

Но соглашаться на такие гарантии партнеры не спешат.

Директор специальных проектов научно-технического центра "Психея" Геннадий Рябцев предлагает и другой вариант гарантий – ввести в состав собственников нашей ГТС иностранцев: американцев, немцев или французов. Во-первых, они будут заинтересованы в транзите, во-вторых сама ГТС будет под своеобразной "защитой".

"Если они будут в числе собственников, любая диверсия, любое движение на магистральном трубопроводе будет диверсией против Германии, Франции или США, будет угрожать бизнесу стран, которые являются участниками этого проекта" , – подчеркивает Рябцев.

Сможем ли мы реально получить гарантии сохранения транзита?

В возможность получения Украиной реальных гарантий сохранения транзита от партнеров эксперты верят мало.

"К основному гаранту, России, доверия нет никакого. Чтобы они ни обещали и ни говорили, таким гарантиям мы доверять не можем. Другой гарант, Германия, также особого доверия не вызывает. Ведь разговоры о гарантиях ведут давно, но без каких-либо конкретных цифр и механизмов. Если бы не американские санкции против "Северного потока-2", эти гарантии были бы хуже, чем в Будапештском меморандуме" , – говорит Гончар.

В свою очередь Рябцев подчеркивает, что проект "Северный поток-2" – частный. В него не вложены деньги ни из бюджета ЕС, ни из бюджета какой-либо страны Союза, потому и ничего гарантировать нам они не могут.

Какие риски?

По мнению Ницовича, даже в случае получения гарантий на бумаге, это не дает нам уверенности в том, что они будут сохранены. Ведь Россия для достижения политических целей (в этом случае – лишения Украины транзита), может идти на шаги, которые выходят за рамки закона.

"Даже в случае гарантий мы не можем избежать таких сценариев, как в Туркменистане, когда внезапно взрывались газопроводы и под видом форс-мажора прекращались поставки. От такого сценария никто не застрахован" , – говорит эксперт.

В то же время Рябцев такую вероятность отрицает и уверен, что российской стороне необходимо наличие газовой трубы в Украине:

"Это нужно и России, и странам ЕС. Представьте себе, идет техобслуживание "Северного потока-1", "Северного потока-2", "Ямал – Западная Европа", или "Турецкого потока", а газ все равно нужно пускать. Через что его пускать? Не цистернами же возить. Нужна работающая труба. И Украина будет предоставлять такую возможность".

Как бы там ни было, несмотря на все договоренности, лучшей гарантией сохранения транзита для Украины будет прекращение строительства "Северного потока-2". Это дало бы нам уверенность в том, что наши услуги по транзиту, которые мы предоставляем всем игрокам на равных рыночных условиях, будут востребованы и дальше в той же мере, как и раньше. Уже сейчас понятно, что президент РФ Владимир Путин практически смог добиться завершения своего главного проекта многих лет – трубопровода, который избавит Россию от зависимости от украинской ГТС.