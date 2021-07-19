19 июля 2021 - какой сегодня праздник, приметы и именинники

В Японии - День моря, День женщин-министров, в США - День "Высунь язык", День коктейля "Дайкири", День "Вылезай из конуры", в Англии - День соленого бекона, в Непале - День инженера, в Ботсване - День президента, в Мексике - Понедельник на холме, Фольклорный фестиваль "Гелагеца", в Мьянме - День мучеников, в Лаосе - День независимости от Франции, в Пуэрто-Рико - День Луиса Риверы, в Никарагуа - День революции, День свободы, в Колумбии - День героев отечества и их семей, сообщает УНИАН.

Памятные даты 19 июля, годовщины и события

В 1695 году впервые в мире было опубликовано объявление о знакомстве. Произошло это в популярном английском издании "Как улучшить хозяйство и торговлю".

В 1814 году мореплаватель, англичанин Мэтью Фрайндерз в своей научной работе впервые назвал Зеленый континент Австралией.

В 1822 году первая в мире фотография была сделана французским ученым Жозефом Ньепсом.

В 1900 году в этот день открылось Парижское метро. Парижский метрополитен - один из старейших в мире. Хотя в западной Европе самым старым считается лондонское метро. Первые линии парижского метрополитена прокладывались строго под проезжей частью улиц, отклонение от оси улиц грозило попаданием в подвалы и погреба домов. Некоторые станции имеют искривленную платформу из-за недостаточной ширины улиц. По этой же причине боковые платформы на некоторых станциях не находятся точно друг против друга. Парижское метро было открыто к Всемирной выставке. Билет на первой ветке "Венсенский замок – Порт-Майо" стоил 15 сантимов старыми франками для второго класса и 25 сантимов для первого.

Большинство линий в центре было построено к 1920 году. Особенностями парижского метрополитена являются небольшие промежутки между станциями, большая плотность сети метрополитена в центре города и оформление первых станций в стиле модерн дизайнером Эктором Гимаром. Метро в Париже – самый надежный вид городского транспорта, поскольку уличные пробки его не касаются. Густая сеть станций метро покрывает всю территорию Парижа, а некоторые линии протянулись до отдаленных пригородов. Метрополитен имеет 14 пронумерованных "больших" линий, плюс 2 короткие (3-бис и 7-бис) – бывшие ответвления 3-й и 7-й линий. Длина путей - около 220 км, станций - 383 (в том числе пересадочные). Практически все линии подземные, надземных станций только 21 (из них большая часть на линии 6). Парижский метрополитен занимает второе место по загруженности (примерно 4,5 млн пассажиров в день) среди метрополитенов Европы после Московского и 10-е место в мире.

В 1909 году французский летчик Юбер Латам, приняв вызов газеты "Дейли Мейл", предложившей 1000 фунтов стерлингов первому пилоту, который перелетит на аэроплане через Ла-Манш, потерпел неудачу. Пролетев чуть более 10 километров, он упал в море из-за неисправности двигателя. Латама подобрал французский военный корабль "Гарпун". Через 6 дней успеха на этом поприще добился другой француз - Луи Блерио. А "неудачник" на следующий год установил рекорд высоты полета.

В 1993 году в США при наборе в армию запретили задавать вопросы о сексуальной ориентации. Заработал знаменитый принцип "Не спрашивай, не говори".

В 2003 году в этот день в Вене была проведена первая в мире операция по пересадке языка. 42-летнему пациенту, страдавшему от злокачественной опухоли в ротовой полости, пересадили язык донора. Операция, длившаяся 14 часов, прошла успешно.

Какой сегодня церковный праздник

Православная церковь 19 июля чтит память преподобного Сисоя Великого и мученика Ермия афинского. Другие названия праздника: "Сисой и Еремей", "Сисой светел", "Еремей". Считается, что на Сысоев день особые свойства приобретает роса. Она дает силы и здоровье как людям, так и животным, и птицам.

Что сегодня нельзя делать

Нельзя ссорится со свои ми близкими - разлад затянется надолго. Также не спешите с важными делами - они закончатся провалом.

Приметы на 19 июля

Издавна существуют погодные приметы на этот день:

Месяц на небе хорошо виден - к богатому урожаю;

Месяц кажется зеленоватым - в ближайшие дни пойдут дожди;

Месяц туманный - возможно похолодание;

Облака желтые - к дождю.

Именины 19 июля

Именины у Антона, Валентина, Архипа, Василия, Ермия, Александра, Иннокентия, Диона, Глеба, Ульяны, Виктора и Анатолия.