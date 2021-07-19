Правительство будет фильтровать мобильные разговоры украинцев

Мобильных операторов Украины обяжут установить на их сети защитное оборудование или программное обеспечение. Цель – не допустить слежки за абонентами, в том числе и со стороны страны-агрессора – РФ, сообщает UBR.

Государственная служба специальной связи и защиты информации (ГСССЗИ) подготовила проект соответствующего приказа "Об утверждении Технических требований к сетям подвижной (мобильной) связи Украины и технических средств телекоммуникаций по мониторингу и фильтрации трафика" . Это будет уже вторая попытка – первую Министерство юстиции заблокировало.

Для чего именно нужно предпринять такие меры и на какой эффект стоит рассчитывать – об этом рассказал Дмитрий Маковский, первый заместитель председателя Госспецсвязи.

Дмитрий Маковский

Для чего нужны эти технические средства для мониторинга и фильтрации трафика в сотовых сетях?

Сейчас в Украине с помощью незаконного вмешательства в сеть оператора телекоммуникаций возможно определять, где находится конечное оборудование абонента, а следовательно – и сам абонент или его собственность. С помощью приборов вмешательства злоумышленники могут отследить человека, его автомобиль и тому подобное. Это может быть опасно для гражданина, его имущества и даже его жизни.

Так, с 2017 года было по меньшей мере три случая, когда с помощью взрывчатки взрывали сотрудников спецслужб. Среди них – и дерзкое убийство разведчика Максима Шаповала. Попытки, в том числе удачные, продолжаются по сей день. Недавно в СМИ была информация о задержании киллера, который планировал убить сотрудника одной из спецслужб в Харькове, установив взрывное устройство под его автомобиль.

Эксперты не исключают, что слежка за украинскими сотрудниками спецслужб осуществлялась в том числе с помощью информации из их мобильных телефонов.

Итак, для Украины предотвращение отслеживания части владельцев абонентских устройств, которые могут стать объектом атак пособников спецслужб страны-агрессора, является вопросом национальной безопасности.

Администрация Госспецсвязи как центральный орган исполнительной власти (ЦОИВ) в области связи осуществляет техническое регулирование в отрасли. Согласно статье 15 Закона Украины "О телекоммуникациях" , Служба утверждает технические требования к телекоммуникационным сетям, средствам и объектам телекоммуникаций.

Поэтому в 2017 году генеральный прокурор направил официальное письмо в Совет национальной безопасности и обороны, а СНБО обратился к Госспецсвязи с запросом на решение, которое помешает злоумышленникам незаконно получать информацию о расположении определенных абонентов.

На выполнение задания, поставленного СНБО, администрация Госспецсвязи создала рабочую группу из представителей научно-исследовательских учреждений области, СБУ, НКРСИ и операторов телекоммуникаций. Рабочая группа определила, что необходимо разработать отдельный документ, который бы определил пути решения указанной проблемы.

Разработка документа требовала проведения научно-исследовательской работы, на финансирование которой средства не были предусмотрены до 2020 года. После того, как соответствующие средства были заложены в государственный бюджет, началась работа в этом направлении. Ее результатом стало появление соответствующего приказа администрации Госспецсвязи, который был подписан в феврале 2021 года. Приказ пробыл действующим больше месяца. Но его отменили.

Почему отменили?

Разработанный Госспецсвязи документ фактически был техническими требованиями для операторов телекоммуникаций по построению системы, которая реализовывала необходимые функции. Он не предусматривал регуляторного или нормативно-правового воздействия.

Однако в марте 2021 Минюст провел проверку и определил, что этот приказ имеет признаки нормативно-правового акта (НПА).

Поэтому его отменили, чтобы принять новый документ, который пройдет всю необходимую процедуру для НПА. В частности – широкое общественное обсуждение и согласование с соответствующими органами власти.

Проект документа обнародован на веб-сайте для общественного обсуждения больше месяца и почти не отличается от текста отмененного приказа.

Недавно мы получили предложения и замечания от Украинской ассоциации операторов связи "Телас", которые прорабатываем. Сейчас продолжается рассмотрение предложений и замечаний, которые были предоставлены общественностью. После завершения общественного обсуждения документ будет направлен для согласования другими ЦОИВ.

Сейчас наша задача – собрать как можно большее количество мнений относительно приказа. Тесная работа с общественностью даст нам возможность взглянуть на проект документа с разных сторон, сделать его более качественным.

Участники рынка понимают, что система ограниченного доступа к геолокации нужна Украине. Но реализация приказа может потребовать от операторов дополнительных затрат на внедрение требований. Это может стать причиной сопротивления со стороны бизнеса. Однако Госспецсвязи настроена убедить операторов, что нужно реализовать требования, определенные в проекте.

Сколько будет стоить операторам телекоммуникаций реализация мероприятий, предусмотренных приказом?

Операторы телекоммуникаций используют оборудование различных производителей и моделей. Каждый из них может самостоятельно решить, как достичь результата: путем закупки программного обеспечения, нового оборудования или изменения текущих настроек.

Стоит отметить, что часть операторов уже решила проблему с оборудованием. Другим нужно приложить дополнительные усилия.

Документ, разработанный Госспецсвязи, построенный с учетом позиции GSM Association, которая дает рекомендации для решения данной проблемы.

GSM Association (также известная как GSMA или "Специальная Группа Мобильных технологий") – объединение мобильных операторов и других компаний мобильной связи по всему миру. В ее состав входят около 800 мировых мобильных операторов, более 200 компаний, имеющих отношение к сфере мобильной связи: производители мобильных телефонов, разработчики программного обеспечения, поставщики оборудования, интернет-компании, медийные и развлекательные организации, включая тем самым более 220 стран по всему мира.

Украинские операторы мобильной связи также являются членами GSM Association. Часть ее документов имеет ограничение доступа, она конфиденциальная. Поэтому и в проекте приказа администрации Госспецсвязи есть некоторые ссылки на документы GSM Association, которые в нем открыто не освещаются.

Рекомендации не являются обязательными и лишь указывают возможные пути построения системы. Каждое государство само решает, каким путем идти: закупать отдельное оборудование или конфигурировать имеющееся. Мы оставляем этот выбор за операторами.

Госспецсвязи отмечает, что операторы и провайдеры телекоммуникаций должны прислушиваться к соответствующим рекомендациям международной ассоциации и соответствующим НПА, которые разрабатываются в этой сфере. Ведь от этого зависит жизнь и здоровье наших граждан. И чаще всего – жизни граждан, которые стоят на передовой как реальной, так и информационной войны со страной-агрессором.