Ляшко анонсировал инновационные лекарства от коронавируса

В Украине в ближайшее время объявят о создании новых инновационных препаратов от коронавирусной инфекции COVID-19, которые только появляются в мире, сообщает Сегодня.

"Появились некоторые инновационные препараты. И здесь я могу анонсировать, что в ближайшее время будут заявления, что сделала Украины по инновационных препаратах, имеющих прямое действие на вирус", – утверждает министр здравоохранения Виктор Ляшко.

По его словам, до этого таких препаратов в Украине еще не было, а в мире они только появляются.

О том, какие это будут препараты и в каком виде – таблетки, капли или суспензия – министр не уточнил.