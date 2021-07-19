Вирусолог рассказал о новых симптомах штамма Дельта
У людей с выявленной новой мутацией коронавируса все чаще встречаются нарушения работы желудочно-кишечного тракта, сообщает Корреспондент.
Штамм коронавируса Дельта редко вызывает нарушение обоняния и вкуса. Зато все чаще встречаются желудочно-кишечные симптомы.
Об этом заявил российский вирусолог Сергей Нетесов.
"Произошло повышение доли одних симптомов и снижение других. Отмечают меньшее число людей, у которых нарушаются обоняние и вкус, чаще встречаются желудочно-кишечные симптомы", - ответил он на вопрос о том, наблюдаются ли новые симптомы заболевания у заразившихся штаммом Дельта.
По словам Нетесова, это обусловлено тем, что у вируса "немного изменилось строение рецептор-связывающего домена S-белка, а с ним и специфичность по отношению к клеткам, с которыми он взаимодействует".
"Судя по всему, он стал лучше с ними связываться. Такие клетки есть и в легких, и на стенках сосудов, и в кишечнике. Весьма вероятно, что как раз из-за этого получилось смещение симптомов", - добавил он.
Вирусолог отметил, что доказанным является тот факт, что штамм Дельта действительно в больших количествах и быстрее размножается в организме заразившихся.