Вирусолог рассказал о новых симптомах штамма Дельта

У людей с выявленной новой мутацией коронавируса все чаще встречаются нарушения работы желудочно-кишечного тракта, сообщает Корреспондент.

Штамм коронавируса Дельта редко вызывает нарушение обоняния и вкуса. Зато все чаще встречаются желудочно-кишечные симптомы.

Об этом заявил российский вирусолог Сергей Нетесов.

"Произошло повышение доли одних симптомов и снижение других. Отмечают меньшее число людей, у которых нарушаются обоняние и вкус, чаще встречаются желудочно-кишечные симптомы" , - ответил он на вопрос о том, наблюдаются ли новые симптомы заболевания у заразившихся штаммом Дельта.

По словам Нетесова, это обусловлено тем, что у вируса "немного изменилось строение рецептор-связывающего домена S-белка, а с ним и специфичность по отношению к клеткам, с которыми он взаимодействует".

"Судя по всему, он стал лучше с ними связываться. Такие клетки есть и в легких, и на стенках сосудов, и в кишечнике. Весьма вероятно, что как раз из-за этого получилось смещение симптомов" , - добавил он.

Вирусолог отметил, что доказанным является тот факт, что штамм Дельта действительно в больших количествах и быстрее размножается в организме заразившихся.