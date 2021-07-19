Тихановская назвала темы переговоров с властями США

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская в ходе своего визита в США, который начался накануне, планирует обсудить ряд вопросов, касающихся, в частности, помощи белорусам в получении американских виз, сообщает Корреспондент.

По словам Тихановской, в Штатах она намерена провести переговоры с главой Белого дома Джо Байденом и госсекретарем Энтони Блинкеном, однако пока подтвердить встречи с ними не может. Также в планах оппозиционерки встречи с главой Агентства США по международному развитию Самантой Пауэр и американскими законодателями.

Тем временем в воскресенье Тихановская в Вашингтоне провела встречу с представителями белорусской диаспоры, в ходе которой пообещала поднять на переговорах с руководством США вопрос возможности упрощения процесса выдачи белорусам виз в США.