ЕС в ближайшее время признает COVID-сертификаты с CoronaVac

Министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что в ближайшее время Европейский Союз признает COVID-сертификаты с китайской вакциной от коронавируса CoronaVac, сообщает Лига.net.

Он напомнил, что в конце апреля–начале мая многие журналисты спрашивали, одобрит ли CoronaVac Всемирная организация здравоохранения.

"Я говорил, что да, идет процесс – и в ближайшее время признает. Сегодня вакцина признана ВОЗ и разрешается", – отметил Ляшко.

По его словам, подобный процесс сейчас идет и в ЕС.

"В ближайшее время ЕМА (медрегулятор ЕС) внесет CoronaVac в свой перечень (одобренных вакцин). Я коммуницировал с европейским региональным директором бюро ВОЗ и с коллегами в Еврокомиссии. Все говорят, что в ближайшее время вопрос рассмотрят – и все признанные ВОЗ вакцины позволят путешествовать по COVID-сертификату", – заявил Ляшко.

На уточняющий вопрос, когда это произойдет, Ляшко повторил – в ближайшее время.