Закупки июня в "Прозорро": кто сэкономил больше госсредств

Госпредприятие "Прозорро" выделило пять самых успешных закупок по итогам июня этого года. Их определили по ряду критериев – большое количество участников на торгах, активная конкуренция и высокая экономия средств по итогам аукционов, сообщает UBR.

Так, в прошлом месяце победителем стал Центр первичной медико-санитарной помощи Тячевского районного совета, который покупал компьютерную технику. В итоге сэкономил 56%. Планировал купить семь принтеров за 64 000 грн. Предложения подали 8 участников, из которых система отобрала одного, предлагавшего единицу за 4264 грн.

Кроме того, в первую пятерку вошли такие закупки: