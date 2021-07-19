Закупки июня в "Прозорро": кто сэкономил больше госсредств
Госпредприятие "Прозорро" выделило пять самых успешных закупок по итогам июня этого года. Их определили по ряду критериев – большое количество участников на торгах, активная конкуренция и высокая экономия средств по итогам аукционов, сообщает UBR.
Так, в прошлом месяце победителем стал Центр первичной медико-санитарной помощи Тячевского районного совета, который покупал компьютерную технику. В итоге сэкономил 56%. Планировал купить семь принтеров за 64 000 грн. Предложения подали 8 участников, из которых система отобрала одного, предлагавшего единицу за 4264 грн.
Кроме того, в первую пятерку вошли такие закупки:
- Требуховская СОШ в Киевской области – закупка 90 комплектов одноместных парт и стульев, за которые изначально предлагали 150 000 грн, но предложения подали 14 участников, а договор подписали с компанией, продававшей комплект за 1067 грн.
- "Укрпочта" – подписала договор на закупку более 2000 персональных компьютеров с рамочным соглашением. Изначально планировали заплатить 34 млн грн, или 16 000 грн за единицу, но предложение победителя составило 28,7 млн грн;
- Централизованные закупочные организации (ЦЗО) "Профессиональные закупки" в интересах Государственной таможенной службы – закупка электроэнергии с ожидаемой стоимостью 3 млн грн. Было 12 участников, в итоге удалось сэкономить 100 000 грн;
- ЦЗО "Медицинские закупки" – на тендер по закупке обезболивающих для тяжелобольных с ожидаемой стоимостью почти 19 млн грн пришло только две фирмы, однако в ходе аукциона цена упала до 14 млн грн.