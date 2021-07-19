На Кипре антипрививочники устроили беспорядки

Около 2500 человек после митинга против ковид-ограничений подожгли несколько автомобилей и разбили окна в штаб-квартире телекомпании Sigma TV, которая критически относится к антипрививочникам, сообщает Deutsche Welle.

На Кипре участники демонстрации против ковид-ограничений и вакцинации от COVID-19 вечером воскресенья, 18 июля, устроили беспорядки. По сведениям полиции, после акции протеста около 2500 человек отправились к штаб-квартире телекомпании Sigma TV, где принялись бить окна в здании и подожгли несколько автомобилей. На момент написания материала информации о пострадавших и задержаниях не поступало.

Телекомпания сообщила, что полицейские в здании охраняли ее сотрудников. Представители Sigma TV осудили "трусливую атаку" . Их поддержал президент Кипра Никос Анастасиадис, назвавший случившееся "ударом по демократии" . Власти не допустят "угроз или шантажа" и со всей строгостью отреагируют на нарушения законодательства, предупредил глава государства.

Телекомпания занимает критическую позицию в отношении противников вакцинации. В прошлом Sigma TV уже становилась объектом атак критиков ковид-ограничений.