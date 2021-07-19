Из-за непогоды обесточены 170 населенных пунктов в 7 областях
Вследствие непогоды без электроэнергии остались 170 населенных пунктов в семи областях Украины, сообщает Интерфакс-Украина.
"По состоянию на 7.00 19 июля в результате осложнения погодных условий (порывы ветра, дождь, гроза) из-за срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП обесточены 170 населенных пунктов в 7 областях (Львовская - 92, Волынская - 33, Тернопольская - 17, Черниговская - 11, Закарпатская - 10, Киевская - 4 и Черновицкая - 3)", – заявили в ГСЧС.
К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.