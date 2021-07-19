"Барские" манеры на миллион от Ольги Фреймут

39-летняя украинская телеведущая, а с недавних пор эксперт по этикету Ольга Фреймут подготовила новую порцию правил хорошего тона. На этот раз она поделилась 4 новыми манерами, которые стоит запомнить каждой барышне, сообщает WomanEL.

Когда кашляете, какой рукой прикрываете рот? Правой? Нет, нет, нет. Левой надо. Права — для приветствий, а левая для ваших дел (почесывание, чихание, ковыряние в зубах — но вы же такое не делаете?).

Когда за столом просят подать соль, подаем сразу и перец. Они, как Кай и Герда, — неразлучны.