Ляшко считает, что штамм "Дельта" в Украине станет доминантным
Министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что в Украине уже присутствует штамм "Дельта", и через месяц-два он вытеснит все другие разновидности коронавируса, сообщает Деловая столица.
Ляшко подчеркнул, что приоритетом остается массовая вакцинация населения.
"Мы сегодня иначе готовим системы кислородного обеспечения. 700 млн гривень были выделены на кислородные концентраторы. И люди, которые прошли активную фазу, смогут быть выписаны и получат концентратор от семейного врача", — добавил Ляшко.