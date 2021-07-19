Ляшко считает, что штамм "Дельта" в Украине станет доминантным

Министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что в Украине уже присутствует штамм "Дельта", и через месяц-два он вытеснит все другие разновидности коронавируса, сообщает Деловая столица.

Ляшко подчеркнул, что приоритетом остается массовая вакцинация населения.