В России разрабатывают биочип для распознавания коронавируса
Роспотребнадзор начинает работу по созданию биочипа для тестирования на коронавирусную инфекцию, сообщает Вести.
"Ведутся работы в направлении создания прототипа биочипа для индикации актуальных возбудителей внебольничных пневмоний, в том числе вирусом SARS-CoV-2", — сказано в сообщении.
Подобную микросхему разрабатывают и в Инжиниринговом центре микротехнологии и диагностики СПбГЭТУ "ЛЭТИ", где на протяжении нескольких лет развивается направление исследований и разработок мультимодальных биосенсоров для экспресс-определения биомаркеров, вирусов и микроорганизмов.
Если разработка окажется успешной, ученые рассчитывают с помощью этой технологии выявлять заболевание на самых ранних стадиях заражения.