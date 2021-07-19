В России разрабатывают биочип для распознавания коронавируса

Роспотребнадзор начинает работу по созданию биочипа для тестирования на коронавирусную инфекцию, сообщает Вести.

"Ведутся работы в направлении создания прототипа биочипа для индикации актуальных возбудителей внебольничных пневмоний, в том числе вирусом SARS-CoV-2" , — сказано в сообщении.

Подобную микросхему разрабатывают и в Инжиниринговом центре микротехнологии и диагностики СПбГЭТУ "ЛЭТИ", где на протяжении нескольких лет развивается направление исследований и разработок мультимодальных биосенсоров для экспресс-определения биомаркеров, вирусов и микроорганизмов.

Если разработка окажется успешной, ученые рассчитывают с помощью этой технологии выявлять заболевание на самых ранних стадиях заражения.