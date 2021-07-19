Президент ЮАР признал угрозу конституционному строю страны

Президент ЮАР Сирил Рамафоса, говоря о ситуации с беспорядками, которые начались после заключения в тюрьму бывшего главы государства Джейкоба Зумы заявил, что события в стране стали заранее подготовленным нападением на конституционный строй республики, а правительство не было готово к принятию надлежащих мер по наведению порядка, сообщает Интерфакс.

"Теперь ясно, что события прошлой недели были ничем иным, как преднамеренным, скоординированным и хорошо спланированным нападением на нашу демократию. Конституционный строй нашей страны находится под угрозой", - сказал он.

По слова главы государства, нынешняя нестабильность и продолжающееся подстрекательство к насилию представляют собой прямое нарушение Конституции и принципа верховенства закона.

"Эти действия направлены на то, чтобы нанести ущерб экономике, вызвать социальную нестабильность и серьезно ослабить, или даже свергнуть демократическое государство", - подчеркнул Рамафоса.

Глава государства сказал:

"Мы как нынешнее правительство должны признать, что были плохо подготовлены к организованной кампании общественного насилия, разрушения и саботажа такого рода. Хотя мы высоко оцениваем смелые действия наших сил безопасности на местах, мы также должны признать, что у нас не было возможностей и планов быстрого и решительного реагирования".

Президент сообщил, что в результате беспорядков в стране погибли не менее 212 человек, было зарегистрировано более 100 случаев публичного насилия, поджогов, грабежей и других случаев, связанных с беспорядками. Значительный ущерб был нанесен 161 торговому центру, 11 складам, восьми промышленным предприятиям.

За участие в беспорядках, грабежах и поджогах арестовано более 2550 человек, "принимаются специальные меры для обеспечения того, чтобы эти дела были приоритетными".

В качестве первостепенных задач, стоящих перед властями, Рамафоса назвал стабилизацию ситуации в стране, обеспечение поставок жизненно необходимых товаров, оказание помощи в восстановлении пострадавших объектов инфраструктуры. Он также призвал "поощрять активные усилия граждан по защите жизни, средств к существованию и демократии".

Президент сообщил, что для стабилизации положения в республике значительно увеличена численность сотрудников правоохранительных органов и служб безопасности на местах, в частности, в наиболее нестабильных провинциях Гаутенг и Квазулу-Натал.

"Я санкционировал развертывание 25 тыс. военнослужащих Южноафриканских национальных сил обороны для поддержки работы полиции", - добавил глава государства.

Заявление президента размещено на сайте правительства ЮАР.

Первая волна протестов прошла по стране 7 июля, после того, как Зума добровольно сдался властям и был помещен в тюрьму.

В конце июня конституционный суд ЮАР приговорил бывшего главу государства к 15 месяцам тюрьмы за неисполнение данного ему ранее в этом году указания выступить с показаниями в рамках расследования о коррупции во время его пребывания у власти в период с 2009 по 2018 гг.

Для отбывания срока Зума помещен в одну из тюрем его родной провинции Квазулу-Натал.