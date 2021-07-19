В поселке под Киевом люди почти месяц без воды

В Клавдиево-Тарасово Киевской области уже почти месяц нет воды. Местные жители говорят, что сталкиваются с такой проблемой ежегодно, поэтому даже перекрывали трассу.

Постройка двух скважин ситуацию не изменила, рассказал местный житель Александр Черненко каналу Андрея Павловского﻿.

"Местные власти ссылаются на массовые поливы и незаконные врезки в систему, а жители - на отсутствие капремонта и рост количества абонентов. Последние безрезультатно просят установки двух резервуаров чистой воды" , – говорится в сообщении.

Власть Немешаевской ОТО, в которое входит Клавдиево-Тарасово, говорит о планах заменить старые коммуникации, но местные скептически оценивают воплощение таких планов в ближайшее время.