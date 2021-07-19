В Китае невакцинированным собираются ограничить доступ к общественным местам

В Китае 12 из 22 округов объявили о новых мерах борьбы с коронавирусом, включая запреты на посещение общественных мест невакцинированным. Некоторые из них собираются запрещать посещать школы, больницы, супермаркеты, сообщает Левый берег.

Запреты также включать спортзалы, гостиницы, АЗС и банки, но список ограничений вариативный в разных округах. Новые ограничения планируют внедрить в июле-августе.

Большинство провинций сказали, что ответственность за контроль посещения невакцинированных возлагается на руководство учреждений и общественных заведений.

Объявления пока делаются только на местном уровне, Пекин не объявил об обязательной вакцинации по стране. Однако власти КНР стремится прививать 80% населения для достижения коллективного иммунитета.