Биткоин стоит ровно ноль – мнение эксперта

Реальная стоимость биткоина равна нулю. Главная криптовалюта так и не смогла стать "валютой без правительства", страховкой от инфляции или гаванью для безопасных инвестиций. Главная причина этого в том, что биткоин, в отличие от золота и других драгоценных металлов, требует постоянного внимания, чтобы иметь цену, сообщает Сегодня.

Об этом заявил в своем исследовании "Биткоин, валюты и хрупкость" автор "Черного лебедя", бывший трейдер и риск-менеджер Николас Талеб, пишет CNBC.

"Истории финансов известно мало активов, которые были бы хрупче биткоина... Стоимость биткоина – ровно ноль", – считает Талеб.

Он напомнил, что в 2020 году биткоин упал ниже рынка акций и восстановился только после мощного вливания ликвидности. По мнению Талеба, это доказывает, что криптовалюта не может использоваться для хеджирования системного риска. Кроме того, биткоин на протяжении своего существования показывал очень высокую волатильность – до 60-100%.

Таким образом, Талеб кардинально изменил свое мнение о криптовалютах за последние годы. Ранее он говорил, что биткоин может стать страховкой от государственного контроля над деньгами.

Напомним, летом-2021 главная криптовалюта потеряла около половины цены, снизившись с рекордных 60 тыс. долларов до 32-34 тыс. Недавно биткоину предрекли обвал еще на 80%. По состоянию на утро 19 июля биткоин торгуется на уровне 31,8 тыс. долларов.