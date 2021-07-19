В обменниках принимают не все купюры: какую валюту не возьмут
В Украине увеличилось количество жалоб на банки, которые отказываются принимать купюры американской валюты из-за незначительных повреждений. НБУ даже адресовал письмо к финансовым учреждениям с просьбой не отправлять таких клиентов к регулятору, сообщает Обозреватель.
О том, какую купюру и почему не примут - читайте в материале
Какую валюту не примут в обменниках и банках?
Согласно постановлению Нацбанка, кассир в каждом банке имеет право решать, принимать доллары или нет. Предварительно он обязан просмотреть купюры под увеличительным стеклом, прогнать через детектор валют (также имеет свойства определения фальшивок).
Проблемы могут возникнуть:
- с валютой, которая имеет несколько повреждений сразу;
- которая значительно изношена (ветхая);
- которая порвана;
- на которой есть пятна краски.
Даже если на купюре небольшая точка, которую видно на детекторе валют, обменники и банки могут такую купюру не принимать. Как рассказал киевлянин Артем, купюру в 100 долларов из-за небольшого пятна (смотрите фото ниже) у его отказались принимать и обменники, и Ощадбанк. Предлагали за комиссию найти банк, который принимает ветхую валюту, и обменять купюру на новую.
"Сказали нужно идти в банки, которые принимают ветхую валюту, например, Кредит Агриколь. При обмене будут взымать комиссию", – рассказывает киевлянин.
Правда, по дороге в банк для обмена с уплатой комиссии он зашел в еще идет обменник, там сотрудник на кассе была менее внимательной и купюру приняла.
Какую комиссию будут взымать за обмен ветхой валюты?
Зависимо от степени изношенности или повреждения купюры, размер комиссии может составлять от 5 до 50%. В банках комиссия может быть ниже, а у посредников при высокой комиссии деньги могут отдать сразу.
"В Национальный банк Украины поступают многочисленные запросы и жалобы от граждан относительно отказа банков в приеме для осуществления валютно-обменных операций изношенных и поврежденных банкнот иностранных валют", – отмечают в инструкции НБУ.