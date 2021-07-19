Британскую журналистку депортируют из Австралии из-за нарушения карантина

Британскую ультраправую журналистку Кэти Хопкинс депортируют из Австралии после того, как накануне ей аннулировали визу, сообщает Радио Свобода.

Хопкинс прибыла в страну для участия в реалити-шоу Big Brother VIP. Ее исключили из шоу после видео, в котором женщина рассказала, как нарушает карантин.

В видео, которое Хопкинс обнародовала в Instagram, она рассказала, что "пугает" обслуживающий персонал отеля, открывая им двери "голая без маски". Позже видео она удалила.

Заявление Хопкинс вызвало возмущение со стороны правительства и оппозиционных политиков, а также австралийцев, которые через эпидемические ограничения не имеют возможности вернуться домой из-за границы.

Министр внутренних дел Карен Эндрюс сообщила, что Хопкинс депортируют.

"Я думаю, что это просто позорно, тот факт, что она щеголяла нарушением карантина, был просто ужасный", - сказала Эндрюс.

Она добавила, что заявление Хопкинс было "пощечиной всем австралийцам, которые сейчас находятся в изоляции".