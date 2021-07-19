Последствия наводнений в Германии: риски еще не устранены

Угроза наводнений держит в напряжении части Баварии. В то же время, в пострадавших от катастрофических наводнений западных регионах население до сих пор не может вернуться в свои дома, сообщает DW.

Германия до сих пор не оправилась от последствий катастрофических наводнений, от которых пострадали в первую очередь западные федеральные земли Рейнланд-Пфальц и Северный Рейн-Вестфалия. По состоянию на утро понедельника, 19 июля, известно всего о 157 жертвах наводнений. Впрочем, многие до сих пор считаются пропавшими без вести.

В городе Эрфтштадт-Блесс, где бурные потоки воды образовали огромную промоину, по оценкам экспертов, по-прежнему существует острая опасность для жизни вблизи ее края, о чем сообщили представители местных властей со ссылкой на выводы экспертов. По словам чиновников, необходимо продолжить проверку стабильности почвы после катастрофического наводнения в районе.

Как сообщалось, в результате образования такой огромной промоины в Блессеме рухнуло по меньшей мере три жилых дома, а также часть исторического замка.

Кроме того, в ряде районов ждут спад воды, чтобы проинспектировать состояние инфраструктуры. В общине Альтенар уже предупреждают, что в результате повреждений трубопроводов еще недели, а то и месяцы будет отсутствовать водоснабжение, поэтому там организуют доставку питьевой воды населению. Также остаются закрытыми некоторые участки автодорог и железной дороги.

Угроза сильных наводнений в Баварии

В то же время в баварском городе Пассау в ночь на 19 июля незначительно поднялся уровень воды в Дунае и оставался ниже отметки 8,50 метра, выше которой действует самый высокий уровень опасности по наводнениях. Водой затопило набережную реки и автостоянки, а жители города защищали дома мешками с песком и барьерами. В районе Берхтесгаденер в Верхней Баварии из-за наводнения более 160 человек пришлось эвакуировать из своих домов в безопасное место в курортном районе вокруг озера Кёнигсзее, сообщили в местной власти.

В то же время метеорологи говорят, что уровень угрозы наводнений в Баварии и Альпах снизился, поскольку обильных осадков пока не предвидится.