На Прикарпатье зафиксировали редкое явление

На Ивано-Франковщине небо покрыли уникальные облака под названием Mammatus cloud. Они являются достаточно редким явлением, ведь за десятки лет их можно наблюдаться всего до двух раз, сообщает Депо.

Двояковыпуклые облака считают предвестниками бури или урагана, однако они могут находиться от центра непогоды﻿ на расстоянии нескольких десятков километров. На этот раз уникальные облака были видны в селах Петранка, Ровня, Верхний Струтень, Сварычев, Спас, Камень, Ивановка, Суходол, Илемня, Ясиновец.

Следует отметить, что такие облака покрыли небо над Варшавой в конце июня перед ужасным торнадо, который пронесся по территории Чехии.