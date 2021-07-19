В США изменения климата привели к масштабным лесным пожарам на западе страны

Крупнейший лесной пожар в Орегоне в воскресенье уничтожил огромный участок леса, став одним из десятков крупных пожаров, которые сейчас активизировались на западе страны из-за опасной погоды, пишут иностранные СМИ.

Около 500 пожарных были задействованы в борьбе с огнем. Сообщается, что разрушительный пожар к северу от границы с Калифорнией увеличился до более чем 476 квадратных миль, что равно территории размером с Лос-Анджелес.

Это один из по меньшей мере 70 крупных лесных пожаров на западе США и в близлежащих штатах.

Власти расширили масштабы эвакуации населения. Уже сейчас в результате пожара было уничтожено не менее 67 домов и 100 хозяйственных построек.

На другом конце штата, пожар в горах на северо-востоке Орегона к вечеру субботы вырос до более 17 квадратных миль.

В Калифорнии растущий лесной пожар вызвал новые приказы об эвакуации местного населения.

Пожар в городе Тамарак, вспыхнувший от молнии 4 июля, по состоянию на утро воскресенья обуглил почти 29 квадратных миль. Пожар также угрожал Маркливиллу, небольшому городку недалеко от границы штата Калифорния - Невада. По заявлению властей, он разрушил как минимум две постройки.

По данным Национального межведомственного пожарного центра, в США было около 70 активных крупных пожаров, которые сожгли почти 1659 квадратных миль. Лесная служба США сообщила, что только на северо-западе Тихого океана произошло не менее 16 крупных пожаров.

Метеорологи сообщают, что изменение климата сделало Запад намного теплее и суше за последние 30 лет и это будет продолжать делать погоду более экстремальной, а лесные пожары - более частыми и разрушительными.