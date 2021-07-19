Латвия открыла границы для украинцев: условия въезда

Латвия внесла Украину в "зеленый" список стран, жителям которых разрешен въезд с туристической целью. С 17 июля в Латвию можно въехать при наличии негативного теста на COVID-19 или сертификата о вакцинации, сообщает Лига.net.

Об этом говорится на сайте латвийского Центра профилактики и контроля заболеваний.

Чтобы въехать в Латвию украинцам потребуется:

Заполненная перед поездкой онлайн-форма по ссылке https://covidpass.lv/en. Негативный ПЦР-тест не позднее 72 часов/антиген-тест не позднее 48 часов/справка о перенесенной болезни/сертификат вакцинации (вакцины, признанные ЕМА или ВОЗ; после курса должно пройти 14 дней).

Результаты тестов не будут требовать у детей до 12 лет.