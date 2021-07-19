"А-95" призывает главу МВД включиться в борьбу с теневым рынком топлива

Консалтинговая группа «А-95» призывает нового министра внутренних дел присоединиться к борьбе с нелегальным производством и продажей нефтепродуктов, а также защитить честный бизнес от коррупционных преследований со стороны полиции, сообщает Enkorr.

13 июля 2021 года сотрудники Подольского управления полиции в г. Киеве в течение дня провели пять обысков в офисе Консалтинговой группы «А-95» и по адресам проживания менеджмента – Сергея и Артема Куюнов. Были конфискованы компьютеры, телефоны сотрудников, документы, денежные средства.

«Мы утверждаем, что уголовное дело против нас сфабриковано от начала до конца, а обыски прошли с грубыми процессуальными нарушениями и с нарушением решения следственного судьи, санкционировавшего обыски. Специалисты крупных юридических компаний Украины едины во мнении: это «ментовской беспредел» в лучших традициях 90-х и нулевых годов», — заявили в «А-95».

Отмечается, что манипулируя нормами закона, ссылаясь на лжесвидетелей и проявляя элементарную безграмотность в налоговых вопросах, следователи обвиняют компанию в неуплате НДС. Между тем, за рассматриваемый период 2019-2020 годов Консалтинговая группа «А-95» заплатила в бюджет 3,1 млн грн НДС, что составило 73% от обязательств по этому налогу. Оставшийся налоговый кредит составляет 1,1 млн грн (27% от обязательств) – это наши затраты, в которых не было бестоварных операций. Следователи же пишут о 2,1 млн грн и фиктивных затратах.

«Мы не просто готовы, мы обязаны предоставить любые документы контролирующим органам, но следователи даже не обратились к нам с запросом. Неужели обыски провести проще?» — говорится в заявлении.

В 2019-2020 годах группа компаний заплатила в бюджет 6,2 млн грн всех налогов. Этих средств достаточно на годовые зарплаты 14 следователей Нацполиции (из расчета 20 тыс. грн в месяц), т.е. каждый из сотрудников «А-95» «содержит» по одному следователю.

«Мы считаем, что вправе требовать цивилизованной и профессиональной работы полиции», — отметили в компании.

Заказчиком этого силового давления в «А-95» называют группу компаний «БРСМ-Нафта», деятельность которой она активно освещает. «БРСМ» является крупнейшим импортером безакцизных октаноповышающих компонентов, владеет крупным мини-НПЗ, занимается смешением нефтепродуктов на нефтебазах с токсичными присадками и ведет непрозрачную продажу нефтепродуктов на заправочных станциях.

«Кроме нас о махинациях вокруг «БРСМ» писали и многие другие СМИ и расследователи», — говорится в сообщении.

«Мы требуем провести служебное расследование и установить виновных в этом произволе в отношении Консалтинговой группы «А-95». Также мы призываем министра внутренних дел объединить усилия в борьбе с нелегальным рынком нефтепродуктов, у Министерства внутренних дел есть достаточно рычагов для этого. Прежде всего, речь идет о находящейся в структуре министерства Государственной службе по чрезвычайным ситуациям, которая упорно не замечает около 30 мини-НПЗ по всей стране. В то же время они функционируют без элементарных средств пожаротушения, промышленной и экологической безопасности. Это угрожает не только новыми техногенными катастрофами, как на Васильковской нефтебазе «БРСМ» в 2015 году, но и несет бюджету страны убытки в размере 4 млрд грн только акцизного сбора. Эти заводики выпускают топливо, не отвечающее текущим госстандартам, в связи с чем представляют угрозу для здоровья граждан и исправности автотранспорта», — заявили в «А-95».

В группе отмечают, что полиция может занять более активную позицию в борьбе с нелегальными АЗС. Каждый участковый знает, где есть такие объекты, но их количество в течение последнего года только увеличивается.

«Мы приветствуем перемены в Министерстве внутренних дел Украины и надеемся, что ведомство станет партнером всего прозрачного бизнеса и надежно защитит тех, кто находится на переднем плане борьбы с «тенью». Мы готовы помогать, мы видим проблемы на топливном рынке и по их решению будем оценивать эффективность работы новой команды МВД», – заявил директор ООО «Консалтинговая группа «А-95» Сергей Куюн.