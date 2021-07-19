Нардепы зарегистрировали законопроект про "всеукраинский кэшбек"

Народные депутаты зарегистрировали в Верховной Раде законопроект №5734-2, которым предлагается ввести всеукраинский кэшбек за безналичные расчеты, сообщает Depo.ua.

Авторами являются народные депутаты от "Слуги народа" Данил Гетманцев, Ольга Василевская-Смаглюк и Виктория Кинзбурская.

Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, для сохранения доли безналичных расчетов в общем количестве платежных операций критически важным является одновременное предсказание компенсаторного механизма для неизбежного уменьшения предложений программ лояльности для граждан.

Проект закона предлагает внести изменения в законы "О банках и банковской деятельности" , "О платежных системах и переводе средств в Украине" и "О платежных услугах".

Как рассказала автор законопроекта Василевская-Смаглюк в своем Telegram-канале, этот документ является альтернативным к проекту закона других депутатов, которые лоббируют снижение ставок на эквайринг и интерчендж (комиссию платежных систем на транзакции).

"Мы предполагаем, что снижение такой комиссии приведет к сворачиванию льготных тарифов для карточек пенсионеров и бюджетников. А также к переходу на наличные расчеты. Поэтому ставить терминалы банкам станет неинтересно. Поэтому мы решили, раз уж началась такая "песня", отдать людям деньги за каждую транзакцию, а не оставлять эти средства у ритейлеров, как предполагают наши оппоненты", — отметила нардеп.

По ее словам, согласно законопроекту, торговец будет обязан поощрять пользователя к использованию электронного платежного средства путем уменьшения на 0,1% суммы фактического списания средств с пользователя в пользу торговца по конкретной платежной операции по оплате товаров, работ, услуг торговца при условии осуществление пользователем оплаты с использованием платежной карты. При этом уменьшение списания должно обеспечиваться автоматически платежными организациями платежных систем.