"Динамо" помогло "Руху" со стадионом на новый сезон УПЛ

Футбольный клуб "Рух" обратился к руководству киевского "Динамо" с просьбой проводить свои домашние матчи на стадионе имени Валерия Лобановского. Киевляне ответили согласием, сообщает Обозреватель.

Соответствующее письмо-обращение "Рух"" направил на имя первого вице-президента "Динамо" Виталия Сивкова.

Письмо ФК "Рух" в ФК "Динамо". Источник: ФК "Рух""

В ответ руководство "Динамо" направило письмо, в котором заявило, что не возражают против проведения домашних матчей первой команды "Рух"" на стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского.

Ответ ФК "Динамо". Источник: ФК "Рух""

Футбольный клуб "Рух"" выражает искренние слова благодарности киевскому "Динамо" и его президенту Игорю Суркису за публичную поддержку. Игорь Михайлович лично связался с Григорием Козловским и протянул руку помощи ФК "Рух"" в сложившейся ситуации.

ФК "Динамо" первым (надеемся, пока первым) из числа украинских клубов выразил четкую и однозначную позицию по преследованиям со стороны УАФ львовского клуба. Для "Руха" это сигнал, что в украинском футболе, несмотря на соперничество на поле, есть клубы с позицией и не боятся ее публично высказывать.

"Рух" заверил и в дальнейшем поддерживать все клубы, которые идут против той произвольной системы, которая образовалась сейчас в украинском футболе.

Письмо УАФ в ФК "Рух". Источник: ФК "Рух"

PS В пятницу 16 июля в адрес клуба пришло письмо, в котором УАФ запретила "Движения" проводить домашние матчи на тернопольском городском стадионе имени Романа Шухевича.