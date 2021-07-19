"Динамо" помогло "Руху" со стадионом на новый сезон УПЛ
Футбольный клуб "Рух" обратился к руководству киевского "Динамо" с просьбой проводить свои домашние матчи на стадионе имени Валерия Лобановского. Киевляне ответили согласием, сообщает Обозреватель.
Соответствующее письмо-обращение "Рух"" направил на имя первого вице-президента "Динамо" Виталия Сивкова.
В ответ руководство "Динамо" направило письмо, в котором заявило, что не возражают против проведения домашних матчей первой команды "Рух"" на стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского.
Футбольный клуб "Рух"" выражает искренние слова благодарности киевскому "Динамо" и его президенту Игорю Суркису за публичную поддержку. Игорь Михайлович лично связался с Григорием Козловским и протянул руку помощи ФК "Рух"" в сложившейся ситуации.
ФК "Динамо" первым (надеемся, пока первым) из числа украинских клубов выразил четкую и однозначную позицию по преследованиям со стороны УАФ львовского клуба. Для "Руха" это сигнал, что в украинском футболе, несмотря на соперничество на поле, есть клубы с позицией и не боятся ее публично высказывать.
"Рух" заверил и в дальнейшем поддерживать все клубы, которые идут против той произвольной системы, которая образовалась сейчас в украинском футболе.
PS В пятницу 16 июля в адрес клуба пришло письмо, в котором УАФ запретила "Движения" проводить домашние матчи на тернопольском городском стадионе имени Романа Шухевича.