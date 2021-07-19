Цены на продукты: что подорожало больше всего

Государственная служба статистики сообщила, что в 2021 году в Украине средний рост оптовых цен на продукты питания составил 6%. Больше всего подорожало подсолнечное масло: нерафинированное – на 22%, рафинированное – на 19%, сообщает Обозреватель.

В то же время, стоимость гречки выросла на 15%, а сахара – на 11%. Об этом свидетельствует отчет Госстата относительно средних цен производителей промышленной продукции.

За соответствующий период мясо птицы подорожало на 13%, говядина – на 8%, свинина – на 7%.

Цены на ржаной хлеб выросли на 9%, а на пшеничный, ржано-пшеничный хлеб, а также печенье и вафли – на 8%.

Безалкогольные напитки, молоко и сухие обезжиренные сливки подорожали на 7%, сливочное масло и кефир – на 6%.

Кроме этого, на 5% выросли цены на колбасные изделия, сосиски, сардельки, а также сметану.

Сыр, пиво, макаронные изделия, лапша и подобные мучные изделия подорожали на 4%.

За соответствующий период подешевел лишь один продукт – ржаная мука на 7%.

В среднем разница в цене составляет от 60-100% не в пользу Украины. К примеру:

огурцы: в Варшаве стоять 14,9 грн, а в Киеве – 23 грн за кг;

свекла: в Польше – 9 грн, а у нас – в 15 грн за кг;

помидоры в Польше – 26,1 грн, в Украине – 40 грн за кг;.

яблоки сорта "Чемпион": 7,5 грн в Варшаве, а в Киеве – 15 грн за кг.

Украинцы не только платят больше за продукты, но и меньше зарабатывают. Так, средняя зарплата в Польше в 2021 году составляет около 5, 5 тыс. злотых в месяц, это $1,445 тыс., в Украине в среднем платят 13,5 тыс. грн, $500 в месяц.