"Первые 50 раундов" – Кличко отмечает юбилей

Мэр Киева Виталий Кличко сегодня отмечает 50-летний юбилей. В честь праздника он опубликовал видео основными событиями своей жизни.

"Сегодня, в день своего юбилея, могу сказать, что выстоял 50 раундов! Я всего в жизни достиг сам. И продолжаю работать над собой" , - написал Кличко.

К фильму, в частности, вошли уникальные кадры из личного архива Виталия Кличко. В частности, о начале карьеры легендарного спортсмена, его путь к чемпионству в боксе. А также видео о событиях из политической деятельности - депутатство в Киевсовете, украинском парламенте, участие в Революции Достоинства и деятельность на посту мэра столицы.

Кличко - известный спортсмен и политик. Занимает одиннадцатое место в рейтинге лучших тяжеловесов в истории бокса, первым из граждан Украины включен в Международный зал боксерской славы. Мэр Киева с 2014 года. На последних местных выборах в 2020 году переизбрался в первом туре.