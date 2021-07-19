Вы на правильном пути к успеху: 10 признаков

Украинская танцовщица Илона Гвоздева написала интересный Instagram-пост о работе. Как понять, что у вас работа мечты — читайте дальше, сообщает WomanEL.

1. Когда получаешь удовольствие от процесса.

2. Когда все вокруг вдохновляет.

3. Когда поработав 12 часов и не чувствуешь усталости и готов ещё столько же работать.

4. Когда каждый новый проект — это новый опыт.

5. Когда ты постоянно в ресурсе.

6. Когда смотришь на свои работы и слышишь восхищения людей.

7. Когда понимаешь что годы обучения не прошли зря и ты заслуженно на своём месте.

8. Когда рабочий процесс может наполнять тебя и заряжать энергией на весь день.

9. Когда тебя окружают люди с которыми ты растёшь и которые тебя мотивируют быть лучше.

10. Когда тебя ценят и уважают твоё мнение.