Вы на правильном пути к успеху: 10 признаков
Украинская танцовщица Илона Гвоздева написала интересный Instagram-пост о работе. Как понять, что у вас работа мечты — читайте дальше, сообщает WomanEL.
1. Когда получаешь удовольствие от процесса.
2. Когда все вокруг вдохновляет.
3. Когда поработав 12 часов и не чувствуешь усталости и готов ещё столько же работать.
4. Когда каждый новый проект — это новый опыт.
5. Когда ты постоянно в ресурсе.
6. Когда смотришь на свои работы и слышишь восхищения людей.
7. Когда понимаешь что годы обучения не прошли зря и ты заслуженно на своём месте.
8. Когда рабочий процесс может наполнять тебя и заряжать энергией на весь день.
9. Когда тебя окружают люди с которыми ты растёшь и которые тебя мотивируют быть лучше.
10. Когда тебя ценят и уважают твоё мнение.