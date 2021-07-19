ГБР открыло дело по факту решения ВС по Тупицкому
Судья КАС ВС Наталия Коваленко заявила, что Государственное бюро расследований открыло уголовное производство по факту вынесения 14 июля 2021 года коллегией судей Кассационного административного суда в составе Верховного Суда решения в пользу судьи Конституционного Суда Александра Тупицкого, сообщает Судебно-юридическая газета.
Как стало известно изданию, 15 июля 2021 года Главное следственное управление ГБР действительно начало досудебное расследование в уголовном производстве под № 62021000000000603 по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса (Злоупотребление властью или служебным положением, приведшее к тяжким последствиям).
В связи с этим, старший следователь ГБР Кирилл Петрухин в тот же день попросил КАС ВС предоставить ГБР:
1) надлежащим образом заверенную копию дела № 9901/96/21, решение коллегии судей КАС ВС от 14 июля 2021 года, а также журналы судебных заседаний по данному делу;
2) данные автоматизированной системы документооборота КАС ВС о движении документов дела № 9901/96/21 и распределении иска;
3) копии записей технической системы, которая фиксировала ход судебного заседания при рассмотрении дела № 9901/96/21.
Соответствующие документы КАС ВС должен передать ГБР к 21 июля 2021 года.
Интересно, что, как отметил в своем письме в КАС ВС следователь ГБР К. Петрухин, указанное уголовное производство находится
"
на усиленном ведомственном контроле со стороны руководства Государственного бюро расследований".
Напомним, что 14 июля 2021 года коллегия судей КАС ВС в составе Наталии Коваленко (председательствующая), Александра Стародуба, Владимира Кравчука, Альберта Езерова и Сергея Чиркина признала незаконным Указ Владимира Зеленского от 27 марта 2021 года об отмене Указа о назначении судьей КСУ Александра Тупицкого в 2013 году.
Суд пришел к выводу, что Президент не имел прав отменять акт индивидуального действия одного из своих предшественников, поскольку такой акт уже исчерпал свою силу.
Вечером того же дня на сайте Офиса Президента появилось заявление, в котором в категорической форме высказывалось несогласие с принятым коллегией судей КАС ВС решением, а также утверждалось, что Верховный Суд
"возглавил сопротивление части судейского корпуса фундаментальной судебной реформе".
Отметим, что в делах, связанных с Александром Тупицким и еще одним судьей КСУ, также лишенным Президентом должности, Александром Касмининым Государственного бюро расследований традиционно проявляет достаточно высокую активность.