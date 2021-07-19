Сбербанк отсудил у Укрзализныци $17 миллионов

Хозсуд Киева частично удовлетворил иск Сбербанка к "Укрзализныце" и решил взыскать с ответчика в пользу истца $17,25 млн задолженности по начисленным в период с 14.12.2017 по 23.11.2020 процентами по договору об открытии кредитной линии от 29.12.2011, сообщает Finbalance.

Согласно судебным материалам, первичным заемщиком была "Донецкая железная дорога". Суды признали "Укрзализныцю" ее правопреемником.

Ранее, 18 мая Восточный апелляционный хозсуд отказался удовлетворить апелляционную жалобу "Укрзализныци" и оставил без изменений решение Хозяйственного суда Донецкой области от 25.03.2021, которым госкомпании было отказано в удовлетворении жалобы на бездействие Государственной исполнительной службы, которая отказалась удовлетворить заявление-просьбу УЗ от 05.02. 2021 о приостановлении исполнительных действий в исполнительном производстве №59296433, в рамках которого Сбербанк взимает с "Укрзализныци" как правопреемника "Донецкой железной дороги" 68 млн долл задолженности по упомянутому договору кредитной линии.

Напомним, в июне 2020 года "Укрзализныця" сообщила, что Большая Палата Верховного Суда признала ее правопреемником ГП «Донецкая железная дорога» с даты госрегистрации акционерного общества - 21.10.2015. Как подметила УЗ, это означает, что УЗ будет обязана погасить все долги ГП «Донецкая железная дорога», не получив при этом от последней никакого имущества в уставный капитал.

Как уточнила УЗ, по приблизительным подсчетам сумма обязательств ГП «Донецкая железная дорога» перед кредиторами превышает 6,5 млрд грн, в т.ч. перед Сбербанком - 3,5 млрд грн, ВТБ Банком - 1,2 млрд грн.