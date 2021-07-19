Эффективность и риски: что нужно знать о вакцине Moderna

Украина получила первую партию вакцины от коронавируса компании Moderna. Ее предоставило правительство Соединенных Штатов в рамках глобальной инициативы COVAX, сообщает Обозреватель.

Этот препарат – один из самых популярных в мире. Его уже используют в США, Канаде и Евросоюзе. Однако, по данным ученых, после вакцинации могут возникать серьезные побочные эффекты, связанные с работой сердца.

Сколько вакцины привезли и кто ее получит?

18 июля в страну доставили 2 000 040 доз COVID-препарата. По словам министра здравоохранения Виктора Ляшко, эта партия предназначена для вакцинации организованных коллективов и профессиональных групп из предыдущих этапов вакцинации.

Что нужно знать о вакцине Moderna?

Официальное название вакцины – mRNA-1273. Ее разработкой занималась американская биотехнологическая компания Moderna. Препарат относится к новому типу РНК-вакцин, то есть представляет собой не раствор ослабленных вирусов и не их белки, а чистый генетический материал возбудителя – его РНК (во многом разработка схожа с вакциной от Pfizer).

Важное преимущество Moderna – условия хранения. Препарат остается дееспособным при температуре -20 °C, то есть его можно хранить в обычном холодильнике. В отличие от Pfizer, которая требует температуру -70°C.

Эффективность защиты от COVID-19, обеспечиваемая вакциной спустя 14 дней после введения первой дозы, составляет примерно 92%. Всего нужно ввести две дозы с интервалом в 28 дней.

Moderna успешно работает против новых штаммов коронавируса – в частности, Альфа (британский), Бета (южноафриканский) и Дельта (индийский). Уровень защиты специалисты оценивают "от хорошего до отличного".

Какие могут возникнуть побочные эффекты?

Тут список стандартный: боль в месте укола, отек и покраснение, упадок сил, головная боль, озноб и боли в суставах. Также существует риск сильной аллергической реакции из-за непереносимости каких-либо компонентов. Впрочем, подобные предостережения касаются и других вакцин.

Кроме того, управление по санитарному контролю за продуктами и медикаментами США утверждает, что после вакцинации Moderna существует повышенный риск миокардита (воспаление сердечной мышцы) и перикардита (воспаление ткани, окружающей сердце). Эти болезни вызывают у людей одышку, сильное сердцебиение и боль в груди. Однако такие случаи очень редки.

Сейчас вакцину Moderna используют в Евросоюзе, Великобритании, США и Канаде. А на Всемирном конгрессе вакцин этот препарат победил в категории "Лучшая новая технология".