Стало известно, как киевляне оценивают деятельность мэра столицы

Половина жителей Киева довольны деятельностью городского головы Виталия Кличко. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг", сообщает Интерфакс-Украина.

"Деятельностью мэра Киева Виталия Кличко довольны 50% опрошенных, 44% - недовольны", - указывается в отчете по итогам исследования, обнародованном в понедельник.

Отмечается, что жители города лучше оценивают местное положение дел, чем общую ситуацию в стране. Так, 29% считают, что страна движется в правильном направлении, 57% - противоположного мнения. Зато 38% оценивают положение дел в городе как правильное, 52% - как неправильное.

Кроме того, удовлетворенность деятельностью мэра превышает удовлетворенность работой президента Украины Владмира Зеленского (довольны 36%, недовольны 57%) и премьер-министра Дениса Шмыгаля (довольны 16%, недовольны 66%).

Опрос был проведен в период с 10 по 14 июля среди жителей Киева в возрасте от 18 лет и старше методом личного формализованного интервью (face-to-face). Выборка репрезентативна по возрасту, полу. Выборочная совокупность: 1200 респондентов. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,8%.