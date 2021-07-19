Доплаты, которые выплачиваются сверх размера минимальной зарплаты

О доплатах, которые должны выплачиваться сверх размера минимальной заработной платы, разъяснили в Гоструда, сообщает ЛигаБизнес.

Согласно статье 1 Закона "Об оплате труда" (дальше - Закон) заработная плата - это вознаграждение, исчисленное, как правило, в денежном выражении, которое по трудовому договору работодатель выплачивает работнику за выполненную им работу.

В соответствии со статьей 3-1 Закона (в редакции Закона от 06.12.2016 г. № 1774-VIII) размер заработной платы работника за полностью выполненную месячную (часовую) норму труда не может быть ниже размера минимальной заработной платы. То есть, если работником выполнена месячная норма труда, ему должны начислить заработную плату не ниже размера минимальной заработной платы.

Частью второй статьи 3-1 Закона определен исчерпывающий перечень выплат, которые не учитываются при исчислении размера заработной платы работника для обеспечения его минимального размера. Это доплаты за работу в неблагоприятных условиях труда и повышенного риска для здоровья, за работу в ночное и сверхурочное время, разъездной характер работ, премии к праздничным и юбилейным датам.

Следовательно, в случае, когда работнику установлены доплаты за работу в тяжелых и вредных и особо тяжелых и особо вредных условиях труда, которые выплачиваются по результатам аттестации рабочих мест; доплата за использование дезинфицирующих средств и уборку туалетов, то они должны выплачиваться сверх размера минимальной заработной платы (6 тыс. грн).

Все иные составляющие заработной платы, которые не перечислены в части второй статье 3-1 Закона, должны учитываться в минимальную заработную плату.

Относительно повышения должностных окладов работников за работу в определенных типах заведений, подразделениях и должностях, работа в которых дает право на повышение должностных окладов на 15 % в связи с вредными и тяжелыми условиями труда, включаются в выплаты, которые должны учитываться в заработную плату при обеспечении ее минимального размера.