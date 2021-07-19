Гороскоп здоровья на неделю 19-25 июля

Астрологи определяют по звездам не только будущее человека, но и наше здоровье в ближайшие дни. Космические тела неодинаково благосклонны к разным знакам. На этой неделе некоторые люди обнаружат у себя неприятное заболевание или обострение хронической болезни, сообщает УНИАН.

Овен

На этой неделе ваше здоровье будет зависеть от гигиены. Крайне важно регулярно мыть руки, чистить зубы, не принимать душ в общественных местах и не посещать бассейны. Ваш организм сейчас очень уязвим перед вирусами и микробами.

Телец

Эта неделя станет для Тельцов периодом перемен. Вам нужно менять свой режим дня и избавляться от вредных привычек. Звезды предоставят вам хороший шанс улучшить свою фигуру и избавиться от лишнего веса. Без срочных перемен вам не удастся поправить здоровье.

Близнецы

Посвятите эту неделю физическим нагрузкам. Начинайте каждый день с зарядки или как минимум часовой прогулки. Хорошая неделя для развития гибкости. Для хорошего самочувствия рекомендуется просыпаться раньше, чем обычно. Сначала вам будет непросто, но вскоре вы почувствуете прилив энергии.

Рак

Самым уязвимым местом Раков на этой неделе является спина. Высок риск простудить и потянуть спину. Не поднимайте тяжелых вещей и придерживайтесь техники безопасности при физических нагрузках. Берегите спину и шею от сквозняков. Полезным будет массаж.

Лев

Львам не стоит увлекаться самолечением и народной медициной. Только назначенные врачом лекарства покажут эффективность в этом месяце. Внимательно наблюдаете за сигналами организма. Даже безобидные на первый взгляд новые симптомы могут указывать на серьезное заболевание.

Дева

На этой неделе вы можете столкнуться с серьезными проблемами с желудком. Внимательно следите за качеством продуктов и сроками годности. Не забывайте мыть все овощи, фрукты и ягоды. В этот период рекомендуется отказаться от жирной и жареной еды, а также алкоголя.

Весы

Вы чувствуете прилив сил и энергии, но это обманчивое чувство. На самом деле ваш организм остро нуждается в отдыхе. Любые методы хороши – прогулки, занятия спортом, творчество. Звезды не рекомендуют Весам перерабатывать и думать о работе в выходные дни. Избегайте также общения с людьми, которое приносит вам негатив.

Скорпион

Это хорошая неделя для борьбы с вредными привычками. У вас получится избавиться даже от сильнейших зависимостей. Не беритесь за всё сразу – ставьте себе не больше двух задач одновременно. Не требуйте от себя слишком многого и не наказывайте за срывы.

Стрелец

Звезды предупреждают Стрельцов о серьезной угрозе заболеваний дыхательных путей. При любом подозрении на заболевание нужно обращаться к врачу, иначе вы можете запустить болезнь. Есть и хорошая новость – Стрельцы, которые заболеют на этой неделе, быстро выздоровеют.

Козерог

Самочувствие Козерогов будет напрямую зависеть от настроения. Если вы будете чувствовать апатию, раздражительность и стресс, то и ваше здоровье резко ухудшится. Лекарства и витамины не покажут эффективности, ведь причина заболевания кроется у вас в голове. Звезды рекомендуют вам снимать стресс с помощью активного отдыха и путешествий.

Водолей

Это идеальная неделя для занятий спортом и работы с телом. Хороший период для освоения нового вида спорта. Для Водолеев сейчас важен здоровый сон и регулярные проветривания. На выходных может наблюдаться головная боль и повышенное артериальное давление.

Рыбы

На этой неделе вас будет сильно укачивать в транспорте, поэтому стоит отложить далекие поездки. Ваш организм на этой неделе будет плохо переносить жару. Прикрывайте голову и носите с собой влажное полотенце. Рыбам также стоит следить за своим питанием. Откажитесь от острых, жареных и жирных блюд.