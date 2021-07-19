Обязательная школьная форма является незаконной – образовательный омбудсмен

Образовательный омбудсмен Сергей Горбачев заявляет, что какое-либо требование относительно обязательной школьной формы являются незаконными, сообщает Интерфакс-Украина.

"По закону об образовании какие либо решения органов родительского самоуправления не являются обязательными. Это означает, что родители могут им следовать, если они с ними согласны. Какое-либо требование относительно обязательной школьной формы являются незаконными. Я просил бы руководителей учреждений образования остановить самоуправство и не требовать от детей одевать то, что им не нравится. Это абсолютно незаконное требование" , - сказал он на пресс-конференции.

Омбудсмен отметил, что школьная одежда должна быть удобной, по сезону и отвечать возможностям семьи.