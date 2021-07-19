Перепись населения: каких цифр стоит ждать

Директор Института демографии и социальных исследований им. Птухи НАН Украины Элла Либанова заявила, что численность населения в Украине по итогам ближайшей переписи составит 38 миллионов. Такое количество прогнозируется без учета жителей оккупированного Крыма и части Донбасса, сообщает РБК-Украина.

На вопрос, будут ли украинцы шокированы итогами переписи, социолог ответила:

"Поверьте, не будем. Я оцениваю сейчас численность населения на подконтрольной территории, то есть без Крыма и без части Донбасса, в 38 миллионов" ,- сказала Элла Либанова.

Она подчеркнула, что 38 миллионов - это цифра имеющегося населения, то есть количество людей, которые находятся именно на территории Украины.

Социолог предположила, что около 3 миллионов еще находятся за рубежом.

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Милан Лелич