В Украине разработали план вакцинации детей против COVID-19

В Украине планируют прививать против COVID-19 детей в возрасте от 12 лет. Соответствующие рекомендации разработала Национальная техническая группа экспертов по иммунопрофилактике, сообщает DW.

Об этом заявил председатель Национального технической группы экспертов по иммунопрофилактике, доцент кафедры детских инфекционных болезней и детской иммунологии Национальной медицинской академии последипломного образования им. Щупика Федор Лапий.

По его словам, эти рекомендации в пятницу, 16 июля, утвердили на заседании оперативного штаба реагирования на вакциноконтролированные инфекции при Министерстве здравоохранения Украины (МОЗ) Украины.

Как сообщил Лапий, Украина анализировала опыт нескольких стран по вакцинации от коронавируса несовершеннолетних и решила последовать практике Великобритании - детей вакцинировать, но не всех.

"Это не будет повсеместная вакцинация детей, как в США или Израиле. Мы будем идти путем Великобритании - будем вакцинировать только детей из групп риска, которые имеют высокую вероятность тяжелого течения COVID-19. Это маломобильные дети с неврологической патологией, онкобольные дети и родители, которые по ними ухаживают, даже если попечители не входящих в группу риска. Ведь те, кто ухаживают за больными детьми, должны быть здоровыми" , - пояснил Лапий.

Также он сообщил, что Национальная техническая группа экспертов по иммунопрофилактике рекомендовала прививать детей, которые едут на учебу за границу, ведь без вакцинации против COVID-19 их принимать в кампусы.

Кроме того, отметил Лапий, рекомендуется прививать против COVID-19 и детей, получили первую дозу вакцины за рубежом, чтобы завершить полный цикл вакцинации, и тех детей, которые будут принимать участие в международных спортивных соревнованиях.

Он отметил, что всех детей будут прививать только вакциной Comirnaty от BioNTech / Pfizer, ведь только она одобрена Европейским агентством по лекарственным средствам (ЕАЛС) для иммунизации подростков в возрасте от 12 лет.

В Украине изменения в инструкции применения вакцины Comirnaty / Pfizer-BioNTech отношении детей были внесены лишь 8 июля. Параллельно Национальная техническая группа экспертов по иммунопрофилактике разрабатывала рекомендации для организации прививочной кампании против COVID-19 для детей. По словам Федора Лапия начать вакцинации детей планируется в ближайшее время, чтобы украинские абитуриенты смогли принять участие во вступительной кампании за рубежом.