Рынок земли: зарегистрирована первая тысяча сделок

На сегодня, 19 июля, зарегистрировано 1107 земельных сделок. Заявления для получения доступа в Государственный земельный кадастр подали 3804 нотариусов.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.

"Всего заявлений - 4246, из них согласовано 3729, в очереди на рассмотрение - 26, отказ получили 491. Нотариусы с Государственным земельным кадастром работают в штатном режиме", - говорится в сообщении.

Больше всего земли продали в Полтавской области - 351,3 га. На втором месте Харьковская область - 237,2 га, тройку лидеров по продаже земли закрывает Винницкая область - 132,8 га.

Меньше всего продали в Тернопольской (11,1 га), Николаевской (6 га), Львовской (3,6 га) областях и в Киеве (1,4 га).

Напомним, 1 июля Министр аграрной политики и продовольствия Украины Роман Лещенко официально объявил старт рынка земли.

К 2024 году покупать сельскохозяйственную землю могут только физлица-граждане Украины с ограничением в 100 гектаров. Закон о рынке земли запрещает покупать землю иностранцам. Вопрос продажи земли лицам без украинского гражданства и иностранцам будет решаться только на общенациональном референдуме.