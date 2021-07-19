На Одесчине стартовала "Большая стройка" на железной дороге

На перегоне участка Черноморская — Береговая стартовали работы по укладке и электрификации второй главной колеи, сообщает Деловая столица.

Работы на 6,5 км планируется завершить до конца года, отчитался министр инфраструктуры Александр Кубраков.

Работы, выполняемые в рамках программы Президента Владимира Зеленского "Большая стройка", позволят впервые за 6 лет повысить пропускную способность участка.

"Сейчас расчетная пропускная способность участка Черноморская — Береговая — 55 пар поездов в сутки, а после обновления она увеличится до 60. В дальнейшем мы рассматриваем возможность достройки второй главной колеи на участке "пост 30 км" — станция Береговая/станция Химическая. Тогда пропускная способность участка Черноморская — Береговая — Химическая составит уже 150 пар поездов в сутки" , — сообщил Кубраков.

По его словам, этими железнодорожными путями осуществляются перевозки для 3-х из 5-ти крупнейших стивидорных компаний страны — ГП МТП "Южный", ООО "Трансинвестсервис" и АО "Одесский припортовый завод".

"Существующая колея уже является ограничением для дальнейшего увеличения объемов и скорости перевалки грузов. По расчетам объемы грузопотоков на ГП МТП "Южный" и ООО "ТИС" до 2023 года составят не менее 135 млн тонн" , — привел данные министр инфраструктуры.

Он отметил, что государство должно создавать необходимые условия для развития портов, в частности, системно подходить к развитию припортовой железнодорожной инфраструктуры.