На Киев обрушился ураган: падают деревья, улицы затопило
Киев в понедельник, 19 июля, накрыл ураган. В некоторых районах столицы ветер валил деревья, а проезд на дорогах оказался заблокирован, сообщает Обозреватель.
На улицах из-за дождя произошли подтопления.
В частности, в Шевченковском районе города, порывы ветра сломали дерево возле школы.
Telegram-канал Киев сейчас сообщил, что из-за осадков движение на некоторых улицах прекратилось.
"Берейстейскую затопило. После Мирошниченко машины не едут", – говорится в сообщении.
Кроме того, киевляне активно делились в соцсетях последствиями дождей, в частности на улице Стеценка, пассажиры были вынуждены забраться на сиденья остановки, так как вода ливнестоки просто не справлялись с потоками воды.