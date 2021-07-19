На Киев обрушился ураган: падают деревья, улицы затопило

Киев в понедельник, 19 июля, накрыл ураган. В некоторых районах столицы ветер валил деревья, а проезд на дорогах оказался заблокирован, сообщает Обозреватель.

На улицах из-за дождя﻿ произошли подтопления.

В частности, в Шевченковском районе города, порывы ветра сломали дерево возле школы.

‎Telegram-канал Киев сейчас сообщил, что из-за осадков движение на некоторых улицах прекратилось.

"Берейстейскую затопило. После Мирошниченко машины не едут", – говорится в сообщении.

Громадське радіо

Громадське радіо

Громадське радіо

Кроме того, киевляне активно делились в соцсетях последствиями дождей, в частности на улице Стеценка, пассажиры были вынуждены забраться на сиденья остановки, так как вода ливнестоки просто не справлялись с потоками воды.