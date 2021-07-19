В Киеве утвердили новые парковочные зоны

Киевские власти изменили парковочные зоны столицы. Корректировка основана на анализе данных программного продукта Tomtom Move O/D, популярного источника статистики автомобильных поездок в больших городах, сообщает UBR.

Зона I: охватывает весь центр и пользуется огромным спросом. Она увеличилась с 66 парковочных площадок (1451 машиноместо) до 224-ти (4320 авто). Такие "острова" есть также в Зоне II (в районе Караваевых дач, радиорынка и Демеевской площади).

Зона II: несмотря на уменьшение парковочных площадок с 247 (4856 машиномест) до 123-х (2847 авто), она стала больше географически. "Острова" второй зоны расположены также внутри Зоны III (возле метро "Лесная", рынков "Троещина" и "Лесной" ("Юность"), а также авторынка и музея "Пирогово".

Зона III: включает все спальные районы с наименьшим трафиком.

Напомним, 1 июля в столице заработали новые тарифы на парковку машин в центре и на прилегающих территориях. Первые две недели нарушителей не штрафовали и лишь вели разъяснительную работу.

Однако теперь в случае неуплаты водителям могут выписать штраф в 20-кратном размере от стоимости часа в зависимости от зоны.