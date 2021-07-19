Назван самый популярный iPhone

Пользователи Apple стали чаще выбирать более дорогие iPhone. Об этом говорится в отчете агентства Consumer Intelligence Research Partners (CIRP), сообщает Лента.Ру.

По данным аналитиков, собранных в период с апрель по июнь, самыми популярными смартфонами американского бренда оказались iPhone 11 и iPhone 12 Pro Max. Доля обоих аппаратов одинаковая — по 23 процента. Менее популярными девайсами оказались компактный телефон iPhone 12 mini и выпущенный в 2018 году iPhone Xr, которые получили по пять процентов каждый. Все новые смартфоны серии iPhone 12 имеют долю в 63 процента.

Специалисты заметили, что в апреле-июне потребители чаще приобретали более дорогие смартфоны. В этой связи средняя стоимость проданного в США iPhone увеличилась до 869 долларов.

В отчете CIRP уточняется, что американские потребители также чаще покупали более новые модели телефонов Apple:

"Доля аппаратов, которым было три года или больше, снизилась». В заключении отчета говорится, что рост доходов потребителей коррелирует с переходом пользователей на более дорогие модели iPhone. «Apple очень хорошо справилась с последствиями пандемии COVID-19" , — заявил сооснователь агентства Джош Лоуитц (Josh Lowitz).

В дополнении к исследованию указано, что данные о рынке смартфонов были собраны на основе интервью 500 потребителей, которые приобрели тот или иной продукт Apple в период с апреля по июнь.

В апреле аналитики CIRP назвали iPhone 11 самым востребованным смартфоном Apple в марте 2021 года. На модель пришлось около 24 процента продаж.