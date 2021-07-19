Депутаты предлагают ввести всеукраинский кешбек за безналичные расчеты

В Украине могут установить предельный размер ставки межбанковской комиссии интерчейндж и внедрить механизм безусловного уменьшения суммы списания средств, которые подлежат уплате за товары, работы, услуги при безналичных расчетах, сообщает ЛигаБизнес.

Соответствующий законопроект № 5734-2 зарегистрирован в ВР.

В частности, предлагается в Законе Украины "О платежных системах и переводе средств в Украине" установить, что размер комиссионного вознаграждения интерчейндж не может превышать 2% суммы соответствующей платежной операции.

Торговец обязан поощрять пользователя к использованию электронного платежного средства путем уменьшения на 0,1% суммы фактического списания средств с пользователя в пользу торговца с конкретной платежной операции по оплате товаров, работ, услуг торговца при условии осуществления пользователем оплаты с использованием платежной карточки. Уменьшение списания обеспечивается автоматически платежными организациями платежных систем.

За превышение установленных законом предельных размеров комиссионного вознаграждения интерчейндж будут применяться санкции в виде штрафа в размере 500 нмдг (8500 грн) (за каждый факт такого нарушения).

В Законе Украины "О платежных услугах" предусмотреть, что с 1 января 2025 года размер интерчейнджа не может превышать 0,8% суммы операции, осуществленной с использованием дебетовой платежной карточки, и 1,2% суммы операции, осуществленной с использованием кредитной платежной карточки.

Торговец обязан поощрять пользователя к использованию платежных карточек путем уменьшения на 1,2% суммы фактического списания средств пользователя в пользу торговца по конкретной платежной операции по оплате товаров, работ, услуг торговца при условии осуществления пользователем оплаты с использованием дебетовой платежной карточки, и 0,8% суммы операции, осуществленной с использованием кредитной платежной карточки. Уменьшение списания обеспечивается автоматически операторами платежных систем.

До 1 января 2025 года установить, что размер комиссионного вознаграждения интерчейндж, не может превышать:

со дня введения в действие данного Закона до 31 декабря 2022 года - 1,8% суммы операции;

с 1 января 2023 года до 31 декабря 2023 года - 1,6% суммы операции;

с 1 января 2024 года до 31 декабря 2024 года - 1,4% суммы операции.

Временно, до 1 января 2025 года, установить, что торговец обязан поощрять пользователя к использованию платежных карточек путем уменьшения суммы фактического списания средств с пользователя в пользу торговца по конкретной платежной операции по оплате товаров, работ, услуг торговца при условии осуществления пользователем оплаты с использованием: