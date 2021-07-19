В Киеве затопило две станции метро: она закрыты для пассажиров (Обновлено)
В Киеве в результате сильного дождя затопило станцию метро "Берестейская", сейчас она закрыта для пассажиров, сообщает УНИАН.
"Станция метро "Берестейская" закрыта на вход и выход. Произошло попадание воды в кассовый зал станции. На месте работают специалисты", - говорится в сообщении КМДА.
Отмечается, что об открытии станции будет сообщено дополнительно.
Напомним, сегодня на Киев налетел мощный ливень с грозой. Непогода сопровождалась сильным ветром, который клонил даже большие деревья.
Обновлено. В Киевском метрополитене сообщили также о закрытии станции Академгородок из-за попадания воды в кассовый зал.
"Об открытии станции будет сообщено дополнительно", – добавили в коммунальном предприятии.