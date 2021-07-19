В Киеве затопило станцию метро "Берестейская", она закрыта для пассажиров

В Киеве в результате сильного дождя затопило станцию метро "Берестейская", сейчас она закрыта для пассажиров, сообщает УНИАН.

"Станция метро "Берестейская" закрыта на вход и выход. Произошло попадание воды в кассовый зал станции. На месте работают специалисты" , - говорится в сообщении КМДА.

Отмечается, что об открытии станции будет сообщено дополнительно.

Напомним, сегодня на Киев налетел мощный ливень с грозой. Непогода сопровождалась сильным ветром, который клонил даже большие деревья.