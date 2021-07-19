ТКГ соберется на заседание на этой неделе: что рассмотрят

ТКГ соберется на заседание на этой неделе: что рассмотрят

Украинская делегация в Трехсторонний контактной группе обнародовала график заседаний. ТКГ должна провести общую видеоконференцию 21 июля, сообщает РБК-Украина.

По информации пресс-центра, график заседаний выглядит так:

  • 20 июля - видеоконференции рабочих групп по безопасности, политическим вопросам, гуманитарной рабочей группы, экономической рабочей группы.
  • 21 июля - видеоконференция общего заседания Трехсторонней контактной группы.

Согласно повестке дня, будет рассмотрено:

  • вопрос о нарушениях режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований РФ; совершенствование контрольного механизма,
  • имплементация Минских соглашений и итогов Парижского саммита;
  • обеспечение безопасности в зоне конфликта, соблюдения режима прекращения огня;
  • продолжение разработки плана совместных шагов;
  • восстановление работы КПВВ и открытие новых в н. п. Золотое и Счастье; обмен удерживаемыми лицами; полный и безусловный доступ международных организаций на оккупированные территории,
  • восстановление социально-экономических связей через линию разграничения.

Отмечено, что в настоящее время продолжаются консультации на уровне политических советников Н4, цель которых вернуться к строгому соблюдению сторонами полного и всеобъемлющего режима прекращения огня.

Автор: Мария Кучерявец

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