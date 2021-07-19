СБУ разоблачила преступников, которые напали на заместителя председателя АРМА

Служба безопасности Украины установила и разоблачила лиц, ответственных за заказное нанесение тяжких телесных повреждений заместителю Председателя Агентства по розыску и менеджменту активов (АРМА) Владимиру Павленко.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

По предварительной информации, к нападению причастны три человека. Двое из них - выходцы из криминальных кругов.

В ходе расследования СБУ установила, что заказчики требовали у исполнителей не убивать жертву, а напугать ее через нанесение тяжких телесных повреждений. В частности, по показаниям задержанных, сначала от них требовали побить и отрезать заместителю Председателя АРМА ухо или палец, а потом это "задание" заменили на "всадить 2 пули в руку и ногу".

Преступники получили предоплату за совершение преступления. Первый транш, который им передали заказчики, составил $10 тыс.

Кроме денег, задержанные передали исполнителю информацию о личности потерпевшего, образ его жизни, транспортные средства, которыми он пользуется, адрес проживания, место работы, график и маршрут движения, а также другую персональную информацию.

В ходе имитации обстановки преступления была подтверждена версия следствия: исполнитель получил оружие и совершил имитацию выстрелов в потерпевшего.

Напомним, что 2 июня этого года неустановленные в то время лица напали на заместителя Председателя АРМА Владимира Павленко и совершили несколько выстрелов из огнестрельного оружия.

Трем фигурантам производства объявлено подозрения по ч. 1 ст. 14 (приготовление к преступлению), ч. 2 ст. 121 УК Украины (умышленное тяжкое телесное повреждение). Решается вопрос об избрании меры пресечения.