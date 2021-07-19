В Киеве из-за ливня транспорт курсирует с опозданием

Прямо сейчас улицы Киева заливает водой. Из-за ливня в работе городского транспорта произошел сбой, сообщает РБК-Украина.

Наземный транспорт курсирует без соблюдения расписания движения. Введено оперативное положение № 4 - курсирование транспорта без соблюдения расписания движения.

Задерживается движение трамваев №12, 17, 14, 15 и троллейбусов маршрутов № 5, 7, 39, 26, 35, 23, 16, 41, 27; автобусов № 37, 37а, 30, 14, 72, 102, 23, 56.

Задерживается движение трамваев №12, 17, 14, 15 и троллейбусов маршрутов № 5, 7, 39, 26, 35, 23, 16, 41, 27; автобусов № 37, 37а, 30, 14, 72, 102, 23, 56 на Пуще-Водице-Виноградарь-Большая Кольцевая дорога - станция метро "Нивки" - проспект Отрадный по причине ухудшения погодных условий.

На карте Google Maps указано, что в городе образовались значительные пробки. Движение транспорта затруднено на проспекте Победы, Большой окружной дороге, улице Елены Телиги, улице Дегтяревская, улице Богатырская, а также на Бориспольском шоссе.

Автор: Анастасия Рокитна