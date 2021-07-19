Почти половина украинцев не удовлетворена качеством среднего образования

45% украинцев считают низким качество среднего образования в Украине, об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного 1-7 июня фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с Киевским международным институтом социологии, сообщает Интерфакс-Украина.

На вопрос об оценке качества среднего образования в Украине 22,8% респондентов ответили, что оно очень низкое, 22,2% - скорее низкое, 44% - среднее, 5,6% - скорее высокое, 1,4% - высокое, а 4% затруднились ответить на вопрос.

На вопрос, как респонденты (у которых есть дети или внуки, проживающие совместно с ними и которые ходят в школу) относятся к проведению дистанционного обучения в школах в связи с пандемией Ковид-19 в январе-апреле 2021 года, 12% ответили, что полностью поддерживают это, 21% - скорее поддерживают, 21,4% - скорее не поддерживают, 43,6% - категорически не поддерживают, а 1,6% затруднились ответить на вопрос.

На вопрос, считают ли респонденты, что введение дистанционного обучения способствовало защите их семьи от коронавируса во время недавней волны заболеваемости, 14,8% ответили, что очень способствовало, 35,4% - скорее способствовало, 22,5% - скорее не способствовало, 24,2% - вообще не способствовало, а 3,1% затруднились ответить.

На вопрос, с какими проблемами столкнулась семья респондента во время дистанционного обучения в школах в связи с пандемией Ковид-19 в январе-мае 2021 года, 71,8% ответили, что со снижением уровня успеваемости детей, 50,7% отметили недостаток внимания учителей к потребностям детей во время обучения.

39,3% - недостаточность или отсутствие устройств (компьютеров, планшетов) для участия детей в онлайн-уроках, 46,8% - плохое качество домашней интернет-связи во время обучения, 38,2% - чрезмерную загруженность детей заданиями, 34% - недостаточную нагрузку детей заданиями, 50,4% - формальный подход учителей к проведению дистанционного обучения, 44,1% - проблемы с использованием различных онлайн-платформ и мессенджеров в коммуникации детей с учителями, 4,2% - другое. 4,4% заявили, что никаких проблем при дистанционном обучении не возникло.

Кроме того, респондентов попросили оценить, как изменился уровень напряженности в отношениях в семье при дистанционном обучении. 20,3% ответили, что напряженность значительно выросла, 36,9% - что незначительно, у 14,9% напряженность несколько снизилась, у 10,9% - значительно снизилась, а 17% затруднились ответить на вопрос.

В ходе исследования было проведено 2003 интервью с жителями всех подконтрольных правительству регионов Украины. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с дизайн-эффектом 1,1) не превышает: 2,4% для показателей, близких к 50%, 2,1% для показателей, близких к 25 или 75%, 1,5% для показателей, близких к 10 или 90%, 1,1% для показателей, близких к 5 или 95%, 0,5% для показателей, близких к 1 или 99%.